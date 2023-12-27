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«Идём в ногу со временем с моей роднулей». Костомаров с женой станцевали под «Седую ночь»

«Идём в ногу со временем с моей роднулей». Костомаров с женой станцевали под «Седую ночь»
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Олимпийский чемпион 2006 года в Турине, российский фигурист Роман Костомаров и его жена, бронзовый призёр Олимпиады-2010 Оксана Домнина стали приглашёнными гостями на новогоднем вечере хоккейной школы «Красная машина Юниор», организованном в Красногорске.

В своём телеграм-канале фигурист опубликовал видео танца со своей супругой под композицию «Седая ночь» группы «Ласковый май».

«Идём в ногу со временем с моей роднулей», — написал фигурист в публикации.

Напомним, 10 января 2023 года Костомаров оказался в реанимации с тяжёлой формой пневмонии. Появившиеся осложнения спровоцировали некроз периферийных сосудов, после чего врачи приняли решение об ампутации конечностей. Позднее Костомаров прошёл процедуру протезирования и в декабре 2023 года выступил на юбилейном шоу Ильи Авербуха.

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