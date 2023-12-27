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Журанков: Валиева из тех фигуристок, кто проходит пубертат с очень большими потерями

Журанков: Валиева из тех фигуристок, кто проходит пубертат с очень большими потерями
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Ведущий подкаста «Чемпионата» «Ход коньком», журналист и комментатор фигурного катания Андрей Журанков высказался о возрастных особенностях фигуристки Камилы Валиевой.

«На самом деле хочу сказать, что Валиева — одна из тех фигуристок, которые проходят пубертат с очень большими потерями относительно своего состояния до него. Давайте уж по-честному. Все вырастают по-разному, все формируются по-разному. И Камиле очень сложно. Это мы должны понимать. И это мы должны тоже учитывать при комментариях», — сказал Журанков в подкасте.

Напомним, по итогам завершившегося в Челябинске чемпионата России по фигурному катанию Камила Валиева заняла третье место в женском одиночном разряде с результатом 237,99 балла.

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