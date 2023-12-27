Боброва: Муравьёва нашла своего тренера в лице Плющенко. Этот тандем — классный

Ведущие подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» Екатерина Боброва и Андрей Журанков в новом выпуске подвели итог выступления Софьи Муравьёвой на чемпионате России.

Боброва: Соня — большая молодец. Я за неё очень рада. Считаю, что это второе место относительно всего и то, что она прыгнула три с половиной и в короткой, и в произвольной и не пошла на второй, мне кажется, кстати, это был очень правильный выбор, она большая молодец.

Изначально, когда я смотрела в прямом эфире, я тоже была уверена, что она пойдёт на второй. Но не пошла. Может быть, и правильный расчёт был.

Журанков: С тренером всё обсудили, выработали стратегию, она этой стратегии придерживалась, и всё сработало.

Боброва: Молодец, да. Можно обсуждать постановку, программу, что она где-то, может быть, немного одинаковая и относительно прошлогодних постановок, и относительно короткой и произвольной в целом. Но, понимаете, в любом случае видно, как она растёт, видно, что она работает. Она не распыляется ни на что другое, она смотрит на свой путь, на свою команду тренеров, которой полностью доверяет. И мне кажется, за счёт этого будут эти победы и этот прогресс. Мне кажется, она нашла своего тренера в лице Жени Плющенко, в лице их команды. Они друг другу доверяют. Этот тандем —классный. Может быть, кто-то не смог бы работать, кто-то уходит туда-сюда.

Журанков: Там вообще получилось так, что та команда, которая работает с Соней, это действительно команда на полном взаимопонимании. И мне очень радостно, что лицо этой группы, лидер этой группы, хедлайнер этой группы — это как раз Соня Муравьёва.

Это очень важно. Это как раз говорит о том стиле, в котором они работают. Что они видят как идеал фигурного катания, к чему они идут — аксель три с половиной и сильная, гармоничная программа.