Андрей Журанков: тяжёлый сезон для группы Соколовской

Ведущие подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» Екатерина Боброва и Андрей Журанков в новом выпуске подвели итоги сезона для группы тренера Светланы Соколовской.

Журанков: Вообще не сезон группы Соколовской.

Боброва: Честно, что я могу сказать? Я не знаю инсайдерской никакой информации, что там происходит, у кого какие травмы, у кого какое настроение, кто в шоу, кто не в шоу, как там происходит работа. От этих факторов ведь тоже многое зависит. Мы с вами не знаем, о каких травмах, может, не говорится, у кого какая сейчас демотивация идёт, кому мешают шоу, кому не мешают шоу, поэтому мне здесь очень сложно судить. Но пока по тенденции, да, Соколовская проигрывает в этом сезоне относительно её предыдущих сезонов. Сама же себе.

Журанков: Мне кажется, получилось так, что после Олимпиады произошёл такой момент: «О, все побежали к Соколовской!» И вот набрали, а потом Трусова отвалилась, Кондратюк востребован в шоу и должен распыляться на это и т.д. и т.д. И вот понеслось. Самоделкина ушла сначала в Казахстан, а потом – к Плющенко.

Даже если нас на международку допустят, то на спортсменов ЦСКА бан, видимо, будет распространяться. Наверное, поэтому они катаются в шоу. Но, с другой стороны, если ты в шоу, не езжай на чемпионат России, если ты не готов. Правильно?