Семененко прокомментировал победу в премии «Чемпионата» «Король и Королева фигурки»

Двукратный чемпион России по фигурному катанию в мужском одиночном разряде Евгений Семененко высказался по поводу своей победы в премии «Чемпионата» и телеграм-канала «Ход коньком» «Король и Королева фигурки».

«В условия премии не вникал. Голосование видел — мне приятно внимание болельщиков, приятно, что они хотят сделать что-то хорошее для меня и всегда поддерживают», — сказал Евгений Семененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, в финальном голосовании Семененко обошёл олимпийского чемпиона 2006 года в Турине Романа Костомарова, серебряного и бронзового призёра чемпионата России по фигурному катанию Петра Гуменника и вице-чемпиона России Владислава Дикиджи.