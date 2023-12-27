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Семененко прокомментировал победу в премии «Чемпионата» «Король и Королева фигурки»

Семененко прокомментировал победу в премии «Чемпионата» «Король и Королева фигурки»
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Двукратный чемпион России по фигурному катанию в мужском одиночном разряде Евгений Семененко высказался по поводу своей победы в премии «Чемпионата» и телеграм-канала «Ход коньком» «Король и Королева фигурки».

«В условия премии не вникал. Голосование видел — мне приятно внимание болельщиков, приятно, что они хотят сделать что-то хорошее для меня и всегда поддерживают», — сказал Евгений Семененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, в финальном голосовании Семененко обошёл олимпийского чемпиона 2006 года в Турине Романа Костомарова, серебряного и бронзового призёра чемпионата России по фигурному катанию Петра Гуменника и вице-чемпиона России Владислава Дикиджи.

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