Медведева ответила на вопрос о следующих гостях своего шоу «БеС комментариев»

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева поделилась деталями съёмочного процесса своего личного шоу «БеС комментариев».

«Кого из гостей хотим позвать на шоу «БеС комментариев»? У нас большой список, но есть принцип — мы раскрываем гостя и даём намёки только в день самого выпуска. Поэтому разглашать не буду», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, после Олимпийских игр 2018 года Медведева, ставшая серебряным призёром и в личных, и в командных соревнованиях, уехала тренироваться в Канаду к тренеру Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях.