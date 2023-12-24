Не соревнуется 4 года, но популярность лишь растёт. Почему Медведева — «Королева фигурки»

Ежегодная премия «Чемпионата» «Король и королева фигурки» вот-вот найдёт своих обладателей. В телеграм-канале «Ход коньком» вовсю идёт финальное голосование — выбор победителей только за вами! Среди женщин на титул претендуют Евгения Медведева, Александра Трусова, Камила Валиева и Анна Щербакова. Выбрать лучшую из таких сильных кандидаток может быть сложно, но у меня сомнений при голосовании не возникло. Я убеждена, что в 2023 году истинной «Королевой фигурки» является Евгения, и я объясню почему.

Медведева — пример фигуристки, которая после ухода из спорта стала только популярнее. Женя активно внедряется в шоу-бизнес и участвует во многих проектах. В 2023 году она появилась в таких шоу, как «Маска», «Неигры», «Чужие письма», «Кондитер», «Народ против звёзд», «Вкусно с Ляйсан», «Квиз-Стендап» и во многих других. Кто-то скажет, что участие в шоу — дело нехитрое и, возможно, будет прав. Но многих ли фигуристок зовут в такое количество разнообразных проектов? Нет, только Женю. А всё потому, что она знает, как быть интересной широкой аудитории. Она самоироничная, искренняя, открытая, одним словом — настоящая. Несмотря на то что Медведева многого добилась и через многое прошла, она не строит из себя звезду и остаётся хорошим человеком, и это притягивает. Мне удавалось несколько раз пообщаться с Женей лично, и я знаю, о чём говорю.

В этом году Медведева вышла на свой новый уровень развития, запустив собственное шоу «БеС комментариев». Фигуристка придумала оригинальную концепцию: она зачитывает своим гостям комментарии из соцсетей, и они их обсуждают. Темы поднимаются достаточно острые, оттого шоу получается очень интересным. Радует, что Женя не зацикливается на фигурном катании и приглашает людей из разных сфер деятельности: комиков, блогеров, психологов. Потенциал Медведевой слишком широкий, чтобы оставаться в коконе фигурного катания. Хотя фигуристка у неё в гостях всё же была — Александра Трусова. И в разговоре с Женей она раскрылась с новой стороны. Медведева понимала, как подойти к коллеге, чтобы она смогла ответить даже на самые неприятные комментарии. У Жени нет специального образования и большого опыта, но при этом она хороший интервьюер. У неё есть харизма, умение чётко формулировать свои мысли и шутить, что тоже немаловажно.

Евгения Медведева беседует с Александрой Трусовой в своём шоу Фото: Кадр из трансляции

Своим развитием в индустрии шоу-бизнеса Медведева тоже популяризирует фигурное катание. Люди начинают интересоваться её судьбой, следить за ней и её деятельностью и невольно вовлекаются в наш уютный мирок.

Медведева также продолжает работать в фигурном катании, она комментирует соревнования на Окко. Слушать Женю всегда приятно — у неё красивый голос и чёткая речь, она максимально корректна и профессиональна. Многие смотрят трансляции с участием Жени даже не ради самих соревнований, а чтобы послушать комментарии фигуристки, потому что она говорит интересно и по делу.

Лёд из жизни Жени тоже никуда не уходит — она участвует в многочисленных шоу. В новогодние праздники она выступала в сказке «Волшебник страны Оз», затем гастролировала с показательными номерами с шоу Тутберидзе и Авербуха, летом в Сочи Женя принимала участие в «Письмах любви», а сейчас она воплощает свою роль мечты в спектакле «Кармен». А скоро близится премьера шоу «Корова на льду», в котором Медведева будет исполнять главную роль. Опять же, самоиронии Жене не занимать!

Евгения Медведева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Медведева показывает себя разносторонней личностью, развиваясь в абсолютно разных сферах, и с каждым годом становится интереснее и интереснее. Её аудитория постоянно увеличивается и выходит далеко за рамки спорта. Только вдумайтесь, Женя не соревнуется уже четыре года, но её карьера идёт только вверх! Если у фигурного катания и есть своя Тейлор Свифт, то это однозначно Евгения Медведева, которая с умом монетизирует свой успех.

Призываю всех поддержать в голосовании на звание «Королевы фигурки» именно Женю! Она этого заслуживает.