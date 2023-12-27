Медведева: будь я коровой, два ЧМ не выиграла бы. Хотя как меня только не называли

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как восприняла роль коровы в шоу «Корова на льду».

«Как меня только не называли — не только тренеры, но и вообще люди. Не буду перечислять, там слишком длинный список. Поначалу, когда я услышала, что я буду катать корову на льду, был диссонанс, я подумала: я корова? А потом поняла, что ко мне этот эпитет как оскорбление не имеет никакого отношения, потому что, если бы я была коровой, два чемпионата мира не выиграла бы. Тут уже стоит вопрос чувства юмора и здорового отношения к себе. Какой человек испугается надевать костюм коровы? Тот, у кого самооценка страдает. У меня всё было с самооценкой хорошо», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.