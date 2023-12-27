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Евгения Медведева: я — мечта коровы

Евгения Медведева: я — мечта коровы
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Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о роли коровы в шоу «Корова на льду».

«Я — мечта коровы. Когда появился спектакль, я думала, что меня запихнут в ростовую куклу, но потом выяснилось, что это всё намного интереснее и более закручено. Я в начале просто фигуристка, которую показывают по телевизору, корова Муля влюбляется в фигурное катание, потому что она увидела фигуристку, которая катается на коньках. Она тоже захотела кататься на коньках, я к ней являюсь как вдохновение, и она представляет, как здорово было бы быть вот такой Мулей — маленькой, хрупкой, которая катается на коньках», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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