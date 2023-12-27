«Сплошь и рядом в женском спорте». Медведева — об анорексии Липницкой

Фигуристка и серебряный призёр Олимпийских игр 2018 Евгения Медведева прокомментировала слова Юлии Липницкой об анорексии, которая стала одной из причин завершения карьеры. Медведева заявила, что обсуждать эту тему не считает нужным.

«Я с Юлей никогда не общалась, только в детстве, потом случилась Олимпиада, отношения в коллективе поменялись. Юля ушла, она сделала выбор. Мусолить эту тему странно, как минимум её случай. Это сплошь и рядом в женском спорте, самое главное – это здоровье», — приводит слова Медведевой ТАСС.

Известно, что чемпионка командных соревнований Олимпийских игр — 2014 Юлия Липницкая завершила карьеру практически сразу после триумфа. Причины резкого ухода из профессионального спорта не озвучивались долгое время. Сама Липницкая позже прокомментировала, что основным поводом для ухода были проблемы со здоровьем.