Медведева: Валиева проходит через сложный период. У меня именно так и закончилось

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева оценила результаты чемпионата России у женщин.

Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины

1. Аделия Петросян (Москва) — 246,53 балла.

2. Софья Муравьёва (Москва) — 239,40.

3. Камила Валиева (Москва) — 237,99.

«Аделька (Петросян) всегда молодец была, старается хорошо кататься, у неё серьёзные четверные, (Софья) Муравьёва красивенькая, тройные аксели прыгает, Камила проходит через сложный период, есть причины, здравомыслящие люди понимают, какие они. Всё заканчивается в этом мире, и тяжёлый период закончится, но потом начнётся хороший, и он тоже закончится. Не закончится ли на этом фигурное катание? У меня именно так и закончилось, и что — мне плохо? У меня сложный период перетёк в то, что мне пришлось закончить. И у меня всё хорошо как в плане здоровья физического, так и ментального. Всё закончилось вовремя», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.