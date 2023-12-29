Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Рудковская рассказала о травме Трусовой перед премьерой шоу «Русалочка»

Рудковская рассказала о травме Трусовой перед премьерой шоу «Русалочка»
Комментарии

Российский продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона в мужском одиночном фигурном катании Евгения Плющенко, рассказала о травме, которую серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова получила перед премьерой ледового шоу «Русалочка», где спортсменка исполняет главную роль.

«Саша устала очень сильно, она вчера упала, разбила ногу. Сегодня каталась на волевых, как и Евгений Викторович [Плющенко]», — передаёт слова Рудковской корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, в пятницу, 29 декабря, в Москве состоялась премьера шоу «Русалочка». Помимо Александры Трусовой и Евгения Плющенко, в нём участвуют Александр Плющенко, Евгений Семененко и Софья Самоделкина.

Материалы по теме
«Гуменник обладает завораживающей пластикой тела». Интервью с хореографом школы Москвиной
Эксклюзив
«Гуменник обладает завораживающей пластикой тела». Интервью с хореографом школы Москвиной
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android