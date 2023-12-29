Рудковская рассказала о травме Трусовой перед премьерой шоу «Русалочка»

Российский продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона в мужском одиночном фигурном катании Евгения Плющенко, рассказала о травме, которую серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова получила перед премьерой ледового шоу «Русалочка», где спортсменка исполняет главную роль.

«Саша устала очень сильно, она вчера упала, разбила ногу. Сегодня каталась на волевых, как и Евгений Викторович [Плющенко]», — передаёт слова Рудковской корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, в пятницу, 29 декабря, в Москве состоялась премьера шоу «Русалочка». Помимо Александры Трусовой и Евгения Плющенко, в нём участвуют Александр Плющенко, Евгений Семененко и Софья Самоделкина.