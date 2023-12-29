«Выбираю правильных принцев». Рудковская — о Семененко в шоу «Русалочка»

Российский продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала, как двукратный чемпион России Евгений Семененко получил роль принца в ледовом шоу «Русалочка».

«Мы с Женей договорились летом, я сделала ему предложение, говорю: «Женечка, не хочешь ли покататься? Такая ответственная роль». Он спрашивает: «Какая роль?». «Роль принца». Я очень рада, что выбираю всегда правильных принцев, пригласила действующего и не прогадала, он снова выиграл», — передаёт слова Рудковской корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, в пятницу, 29 декабря, в Москве состоялась премьера шоу «Русалочка». Главную роль в нём исполняет Александра Трусова.