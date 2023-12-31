Роман Костомаров с супругой записали новогоднее обращение к болельщикам

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду, российский фигурист Роман Костомаров и его супруга, чемпионка мира 2009 года в танцах на льду Оксана Домнина выпустили в социальных сетях обращение к фанатам в честь наступления Нового года.

Костомаров: всем привет и с наступающим всех Новым годом! Крепкого-крепкого здоровья, в первую очередь! Ну и, конечно же, чтобы близкие всегда были рядом.

Домнина: а мы, по традиции, добрались, наконец-то, до дачи. Всей семьей, вместе, будем встречать Новый год. Всем здоровья, счастья и благополучия, главное, чтобы близкие и родные были рядом.

Видео доступно в телеграм-канале Романа Костомарова

Напомним, 2023 год стал для данной семьи испытанием.Костомаров был госпитализирован 10 января 2023 года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице, откуда был выписан 6 июля после 175 дней лечения.