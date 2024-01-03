Дизайнер Куклычева — о Косторной: жизнь накажет, если не поменяет своё поведение

Дизайнер костюмов для фигурного катания Алёна Куклычева заявила, что фигуристку Алёну Косторную накажет жизнь, если она не поменяет свое поведение.

«Дети. Их жизнь накажет, если не поменяют свое поведение. Алёна меня подставила перед другими дизайнерами. Для нее написать пост – это просто минута времени. Постов нет. Она обманула и подставила меня перед другими. Талантливые дизайнеры работали в короткие сроки над последними костюмами просто за пост в ее аккаунте и не получили этого. И не оплачены костюмы под короткую и произвольную программы. Надеемся, что их нам оплатят», – написала Куклычева в своих соцсетях в ответ на комментарий с предложением подать на Косторную в суд.

Отметим, что позднее Куклычева удалила это сообщение.

Ранее дизайнер сообщила, что прекратила сотрудничество с чемпионкой Европы 2020 года Алёной Косторной «по ряду причин».