Дизайнер рассталась с Косторной после трёх лет работы, упомянув неоплаченные костюмы

Дизайнер костюмов для фигурного катания Алёна Куклычева сообщила, что прекратила сотрудничество с чемпионкой Европы 2020 года Алёной Косторной, которая ранее перешла в парное катание. Куклычева создавала все костюмы Косторной в последние три спортивных года.

«Это последняя работа для Алёны Косторной. Я прекратила сотрудничество с ней в новом году по ряду причин», — написала Куклычева в своих социальных сетях, прикрепив к посту неоднозначный скриншот из переписки с фигуристкой. В нём Куклычева обращается к Косторной, напоминая Алёне о неоплаченных костюмах, а также сообщая, что завершает с ней сотрудничество.

Напомним, в парном катании Косторная выступает вместе с супругом Георгием Куницей. На прошедшем чемпионате России они заняли девятое место.