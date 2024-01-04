Косторная после обвинений раскрыла подробности сотрудничества с дизайнером Куклычевой

Чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная высказалась о прекращении сотрудничества с дизайнером Алёной Куклычевой. Ранее дизайнер сообщила, что прекратила сотрудничество с Косторной, напомнив фигуристке о неоплаченных костюмах.

«Всем добрый вечер. Причина для поста не самая приятная. Я, как взрослый человек, рассчитывала, что вопросы будут решаться по-взрослому. Однако это не всегда происходит. Касательно моего якобы «долга». Договор на пошив наших соревновательных костюмов в сезоне 2023/24 заключался с РОО «Федерация фигурного катания г. Москвы». Этот вопрос решается с ними, а не со мной. Поэтому мне очень непонятно и обидно, почему крайней вдруг оказалась я. Напомню, что работать федерация начнет с 9 января.

По поводу рекламы. Алёна Владимировна, на протяжении всего сотрудничества я исправно отмечала в сторис Вас и ваших коллег-дизайнеров. Правда, оказалось, что формат Вас не устраивал, но это стало известно только сейчас. Очень жаль, что наше сотрудничество закончилось на столь минорной ноте», — написала Косторная в своём телеграм-канале.

В парном катании Косторная выступает вместе с супругом Георгием Куницей. На прошедшем чемпионате России они заняли девятое место.