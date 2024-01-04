Дизайнер костюмов рассказала, какую сумму должна ей фигуристка Алёна Косторная

Дизайнер костюмов для фигурного катания Алёна Куклычева рассказала, какую сумму должна ей фигуристка Алёна Косторная за костюмы.

«Какая задолженность Косторной? 240 тысяч рублей. Все было оформлено официально, был выставлен счет, есть соответствующие документы. Последнее сообщение от нее: «Я вам ничего не должна». Может, она считает, что федерация должна платить за нее, не знаю. Также Косторная должна отдать мне костюм черного лебедя, но сказала мне, что он нужен ей до 10 января. «Пока он мне нужен, я не отдам», сказала. После всего этого я сообщила ей, что прекращаю с ней сотрудничество, нужно вернуть костюмы. Ей уже сшили нового лебедя, и мой костюм ей уже не нужен», — приводит слова дизайнера «Матч ТВ».

Ранее Куклычева заявила, что прекращается сотрудничество с Косторной. Сама фигуристка назвала слова дизайнера хайпом и отметила, что договор на пошив наших соревновательных костюмов в сезоне 2023/24 заключался с РОО «Федерация фигурного катания г. Москвы».