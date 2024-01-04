Вайцеховская воспринимает конфликт Косторной с дизайнерами как мыльную оперу

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская поделилась мнением касательно претензий ряда дизайнеров костюмов к чемпионке Европы 2020 года в одиночном катании Алёне Косторной.

«Читала разнообразные комментарии из мира высокой моды и, честно говоря, запуталась. Дизайнер Дмитриева жалуется на наглое и неуважительное к себе отношение и сокрушается, что Косторная уже три года не возвращает костюмы.

«…Была договорённость лично с Алёной, что мы делаем их бесплатно, но Алёна их возвращает. Спустя три года они так и не вернулись…»

Дизайнер Коновалова ровно год ждёт, когда Косторная упомянет её в соцсетях.

«…Не то, что пост, даже ни одного упоминания…»

Дизайнер Куклычева горюет, что не может пойти в суд, поскольку все договоренности были устными.

А теперь совсем на немного вернёмся назад. Декабрь 2021-го. Дизайнер Куклычева с восторгом рассказывает о том, как уговорила фигуристку разрешить сшить ей платье.

«…Увидела, что она на меня подписана. Оставила ей реакцию на историю, а она ее лайкнула. Ну, я и написала ей просто, что вот, мол, было бы здорово сшить тебе платье красивое, если это возможно…»

Май 2023-го. Дизайнер Куклычева в очередном большом интервью с восторгом говорит о том, что Косторная (к которой всё ещё нет никаких претензий, заметьте) спонтанно приняла участие в показе её работ.

«…С Алёной вообще очень много всего спонтанного происходит, она неординарная личность. Очень творческая, смелая. Мне кажется, она готова к абсолютно разным форматам взаимодействия».

В том же интервью дизайнер добавляет: «Мне достаточно внимания, я не чувствую обиды из-за того, что меня где-то не упомянули, где-то я осталась в тени…»

Воспринимается, как мыльная опера, правда? Хотя на самом деле ещё в лихие 90-е родилась и стала почти что аксиомой фраза: «Любой бизнес на доверии рано или поздно заканчивается одним и тем же. Автоматной очередью», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.