Перешла в пары, вышла замуж, вернулась на соревнования. Невероятный год Косторной!

У Алёны Косторной выдался невероятно плодотворный и богатый на события 2023 год. Фигуристка буквально перевернула всю свою жизнь! Грандиозные изменения коснулись как её спортивной карьеры, так и семейного статуса: образовав пару с Георгием Куницей на льду, она согласилась стать его верной спутницей и за пределами катка.

Многие до последнего не верили, что чемпионка Европы в женском одиночном действительно перейдёт в парный вид и доберётся до соревнований. Сомневались и в том, что она выскочит замуж в 20 лет, променяв свободу на семейные узы.

Однако взбалмошная Алёна и камня на камне не оставила от кружащих вокруг неё скептических настроений. За 12 месяцев она доказала: от неё можно ждать абсолютно чего угодно!

Прекратила сотрудничество с Буяновой и перешла в пары

2023-й начался для Алёны с мощного поворота в спортивной карьере. Одарённая фигуристка помахала рукой одиночному катанию и вместе с Георгием Куницей решила штурмовать вершины парной дисциплины. В середине января она ушла от Елены Буяновой и присоединилась к группе Сергея Рослякова.

Тем не менее всерьёз желание девушки стать парницей мало кто воспринял. Сам тренер, говоря о будущем новоиспечённой воспитанницы, напускал туману, а Бетина Попова, работающая вместе с Росляковым, не скрывала, что Алёна продолжает восстанавливаться после операции на бедре. Для широкой публики ситуация выглядела как очередная взбалмошная выходка известной спортсменки, да и признанные эксперты в фигурном катании сомневались, что вся эта история выйдет за рамки выступлений в ледовых шоу.

«Считаю, что она пошла учить парные элементы и будет работать в шоу, она любит там выступать. Получится — будут рады все. Это ход, чтобы выучить парные элементы и работать в шоу совместно с партнёром», — приводили реакцию Татьяны Тарасовой в «Матч ТВ».

Алёна Косторная Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

На неверие окружающих Алёна не обращала внимания и просто сосредоточилась на тренировках. День ото дня она кропотливо отрабатывала с Гошей парные элементы и периодически фиксировала успехи на видео, чтобы потом продемонстрировать их в соцсетях. Прогрессировала фигуристка стремительно: всего за несколько месяцев освоила подкрутки, выбросы, тодес и сложные высокие поддержки — ключевые составляющие в программах у парников, помимо параллельных прыжков, дорожек и вращений. Уже весной им с Гошей поставили короткую, а вскоре и произвольную. Ребята нацелились попасть на контрольные прокаты и не скрывали спортивных амбиций.

«В моём понимании — доказать, во-первых, самой себе, что я не одноразовый спортсмен. А тот, который и тут, и тут, и тут сможет добиться. Ну и, естественно, людям, которые говно на меня лили: «Вот, ты такая-сякая, ленивая, не спортсмен» и так далее. И людям в интернете, и «экспертам» телефонным, некоторые из которых очень плохо относятся к тому, что я перешла, вид сменила. Ну всё…

Наверное, хочется сказать последнее слово: нет, я могу быть уникальным спортсменом, который в любом виде добьётся того, чего хочет. В любом деле. В данный момент это фигурное катание», — признавалась Косторная на YouTube-канале Аллы Шишкиной.

Съездила на Кубу, купила машину, выступила в модном показе

Усердные тренировки и выступления в ледовых шоу не мешали Алёне наслаждаться жизнью за пределами катка. В январе они с Гошей отправились отдыхать на далёкую Кубу, чтобы как раз набраться сил, прежде чем окунуться в процесс тяжёлой подготовки для выхода на соревнования. Эта поездка оставила им массу ярких впечатлений. Но не только положительных. Мало того, что Алёна вынуждена была носить в отпуске лангетку на руке из-за травмы, так её ещё замучили кишащие всюду на острове полчища мошек! Впрочем, эта неприятность не испортила великолепных кадров пары на пляже, где они под лучами ласкового солнца активно оттачивали красивые поддержки.

Алёна Косторная Фото: Из личного архива Косторной

В феврале Алёна отпраздновала покупку первого личного автомобиля. Она давно мечтала о собственной машине и расстраивалась, что строгие родители не доверяли ей в деле вождения. Заработав необходимую сумму, спортсменка попрощалась с постоянными поездками на такси и обрела желанную свободу передвижения.

«Без мам, пап и кредитов. Ну или не совсем», — поделилась Косторная у себя в соцсетях.

Необычный, но очень интересный опыт получила Алёна весной, став моделью на модном показе. На подиуме в одном из московских торговых центров она презентовала во всей красе своё платье для показательного номера в образе Харли Квин. Как выяснилось, за плечами у девушки имеется подготовка в модельном агентстве.

«Меня пригласили, за что я очень благодарна. Это действительно незабываемый опыт для меня, тем более в первый раз такое. Некоторое время назад я проходила подготовку в модельном агентстве, её не закончила, к сожалению, но мне было интересно попробовать и посмотреть», — рассказывала Косторная «Чемпионату».

Сыграла свадьбу перед стартом сезона

После резкой смены курса с одиночного на парное катание, казалось, Алёна уже ничем не сможет настолько сильно удивить. Но известие о её помолвке с Георгием Куницей произвело поистине эффект разорвавшейся бомбы! Молодые люди не скрывали, что встречаются на протяжении нескольких месяцев, но едва ли кто-то подозревал, что они захотят узаконить отношения в ближайшее время.

«А как же спортивная карьера?» — Беспокоились болельщики, ибо поход в загс большинство фигуристок планируют после ухода из спорта. Но парень сделал Алёне такое романтичное предложение на воздушном шаре, что отказаться она едва ли могла. Да и зачем, когда сердце её точно определилось, что готово отдать ключик исключительно Гоше?

Алёна Косторная и Георгий Куница Фото: Из личного архива Косторной

Интересно, что помолвка влюблённых совпала с регистрацией их в качестве официальной спортивной пары. В итоге 15 мая 2023-го стало двойным праздником для Алёны и Гоши.

Подготовка к свадьбе заняла меньше трёх месяцев. 12 августа ребята расписались и закатили крутую вечеринку в ресторане для близких и друзей. Алёна сменила за вечер три наряда: обменивалась кольцами с Гошей в нежном белом платье с кружевным верхом и рукавами, для первого танца выбрала изящное обтягивающее платье с глубокими вырезами на лифе и разрезом на юбке, а позже отдала предпочтение удобному бежевому топу и коротким джинсовым шортам.

Алёна Косторная и Георгий Куница Фото: Из личного архива Косторной

Среди подружек невесты обнаружились Анна Щербакова, Дарья Усачёва и Алёна Канышева. Заветный свадебный букетик они не поймали, но от души повеселились, проводив Косторную в семейную жизнь.

Стала хореографом

В сентябре Алёна неожиданно присоединилась к академии «Ангелов Плющенко» в качестве хореографа. О полной занятости речи не шло, но всё равно было очевидно, что подобная работа может не лучшим образом сказаться на тренировочном процессе самой фигуристки. К тому же она не скрывала: совмещать два вида деятельности довольно проблематично, но это необходимо, чтобы обеспечить нормальное существование.

«Я приезжаю на три-четыре часа, мне говорят: «Сегодня берёшь вот эту, вот эту, вот эту». В целом у меня получается, и вроде бы мной довольны. Моя задача — отработка программ. Как отыграть на судей, как эмоцию показать, как лицом отыграть, где рукой провести, где слезу пустить. Маленькие нюансы.

Тренироваться и одновременно работать очень тяжело, но у нас другого варианта сейчас нет. Если хочешь жить в квартире, а не на вокзале, хочешь в магазин ходить за продуктами — других вариантов нет», — делилась Косторная на YouTube-канале «Okko Спорт».

Алёна Косторная с Евгением Плющенко Фото: Из архива Плющенко

Хотя изначально предполагалось, что Алёна будет лишь помогать воспитанникам «Ангелов Плющенко» улучшать их программы и повышать артистизм, ей всё-таки довелось испытать себя и в роли полноценного постановщика для Софьи Самоделкиной. Эту работу Алёны высоко оценили в соцсетях школы, сообщив, что всё получилось очень красиво.

Вернулась на соревнования

Несмотря на активные тренировки Алёны и Гоши, опасения, что до соревнований они так и не доберутся, многих до последнего не отпускали. Переломным моментом стало выступление фигуристов в короткой программе на первенстве Москвы 6 сентября. Катались они вне конкурса и не слишком удачно, но вопросы по поводу серьёзности их желания соревноваться наконец-то отпали.

Участие Алёны и Гоши в контрольных прокатах вызвало неимоверный восторг и массу положительных отзывов. Было понятно, что паре ещё над многим нужно работать, но то, чего они добились за несколько месяцев, очень впечатляло!

Дебют спортсменов на Гран-при России в Омске и вовсе можно смело назвать одним из самых ярких событий за все шесть этапов серии. Алёна в один миг повысила популярность парного вида и обзавелась кучей новых поклонников. Трибуны встречали их с Гошей так бурно, словно именно они являются первым номером сборной.

Алёна Косторная и Георгий Куница Фото: Сергей Бобылёв/ТАСС

Судьи такой же симпатии к новой паре, правда, не испытали: оценивали молодожёнов строго, в том числе по компонентам, за которые Алёна ожидала увидеть приличные баллы. К сожалению, арбитры её разочаровали, поставив за не омрачённую большими огрехами короткую весьма сдержанные оценки. Гоша, напротив, радовался и считал первый результат очень хорошим. Но любимая супруга едва не разрыдалась прямо в зоне «кисс энд край», а после произвольной раскритиковала судейство.

«Я недовольна тем, как был оценён наш труд. Он был спущен просто в унитаз», — посетовала Косторная журналистам в микст-зоне по окончании соревнований.

Спустя месяц на Гран-при в Москве Алёна решила не устраивать очередной бунт и даже улыбнулась после произвольной, которую они с Гошей откатали заметно лучше, чем в Омске. Планку амбиций снижать она точно не собиралась, но осознала, что выливать негативные эмоции на публике сейчас определённо не стоит.

Восстановила тройной аксель на полу и вернула короткую «Ангел»

В промежутке между двумя этапами Гран-при России Алёна умудрилась снова всех ошеломить, показав в соцсетях, как исполняет тройной аксель на полу. Этот прыжок обеспечил ей триумфальный первый взрослый сезон в одиночном виде, но затем перестал покоряться. А когда девушке сделали операцию на бедре, шансы на восстановление коварного ультра-си, казалось, растаяли у неё окончательно. И тут она вдруг без проблем прыгает его, пусть и в спортивном зале в кроссовках! Разговоры о параллельном тройном акселе с Гошей тут же перестали быть пустым звуком и получили второе дыхание. Возможно, в будущем они реально совершат прыжковую революцию и перевернут мир парного катания!

На финишной прямой 2023-го также не обошлось без сюрпризов от Алёны. Перед чемпионатом России в Челябинске она вернула знаменитую короткую программу «Ангел», с которой каталась два года, будучи одиночницей. Постановка от тренерского штаба Тутберидзе в то время не находила отклика в душе фигуристки, но, повзрослев и встав в пару с Гошей, она переосмыслила её и захотела возродить полюбившийся болельщикам образ.

Вопреки опасениям, в парном прочтении программа не разочаровала. Эффектную премьеру не испортили ни досадные ошибки, ни скромные баллы от судей, ни печальные глаза Алёны, к которым подступили слёзы после проката. Огромный потенциал нового «Ангела» проглядывался очень чётко, хотя катать на главном старте страны совершенно свежую постановку было, конечно, той ещё авантюрой.

Алёна Косторная и Георгий Куница Фото: РИА Новости

Но Алёна была бы не Алёной, закончи она свой невероятный 2023 год на спокойной ноте. Она от и до превратила его в захватывающее приключение и наверняка не угомонится в 2024-м!