Фото: Косторная вернула аксессуары дизайнеру Куклычевой в пакете с надписью «Ля ты крыса»

Российская фигуристка Алёна Косторная вернула аксессуары дизайнеру Алёне Куклычевой в пакете с надписью «Ля ты крыса». Об этом дизайнер сообщила в социальных сетях.

«Я сейчас на катке, приехала забрать свои «плохие» костюмы. Вот, забрала костюмы и аксессуары. Смотрите, какой пакет. Видите, в какой она мне пакет положила.

Фото: Социальные сети Алёны Куклычевой

Ещё она мне нахамила, сказала, чтобы я забирала свои костюмы сама. Там их огромное количество, но мне помогли костюмеры, кстати, очень приветливые. Я костюмы сама ей лично привозила, забираю тоже лично. Вот такая история, даже при встрече нахамила», — сказала Куклычева.

Напомним, ранее Куклычева заявила, что прекратила сотрудничество с Косторной, напомнив фигуристке о неоплаченных костюмах. Сама спортсменка позже заявила, что не была довольна качеством костюмов дизайнера.