Янченков — о выступлении за другую страну: нас всё устраивает в России, это наша Родина

Российские фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков заявили, что не рассматривают выступления за другую страну и готовы развиваться в России.

«Что мы можем с этой ситуацией сделать? За другую страну мы точно выступать не хотели бы, даже думать об этом. Нас полностью всё устраивает в России, это наша Родина. Тем более там уровень в большинстве стран такой, не самый высокий. Что касается парного катания именно. Развиваться в России в нашем виде лучше всего, и условий таких, как у нас, у других стран, по сути, нет», — сказал Янченков в интервью «СЭ».

Напомним, в феврале 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение об отстранении спортсменов из России и Беларуси от участия в международных соревнованиях под своей эгидой, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) в целях защиты целостности проведения соревнований и безопасности их участников.