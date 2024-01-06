Гербольдт: хочу верить в возвращение наших фигуристов на международную арену в 2024 году

Чемпионка России среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России в женском одиночном катании, а ныне тренер Катарина Гербольдт заявила, что верит в возвращение российских фигуристов на международную арену в 2024 году.

«Я очень хочу верить в возвращение наших фигуристов на международную арену в 2024 году. Надеюсь, что так и будет», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Гербольдт завершила карьеру в 2015 году и с тех пор работает тренером.