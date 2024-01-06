Гербольдт: хочу верить в возвращение наших фигуристов на международную арену в 2024 году
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Чемпионка России среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России в женском одиночном катании, а ныне тренер Катарина Гербольдт заявила, что верит в возвращение российских фигуристов на международную арену в 2024 году.
«Я очень хочу верить в возвращение наших фигуристов на международную арену в 2024 году. Надеюсь, что так и будет», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, Гербольдт завершила карьеру в 2015 году и с тех пор работает тренером.
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