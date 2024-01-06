Видео: Евгения Медведева зажигательно танцует в костюме коровы

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева опубликовала в социальных сетях забавное видео. На нём она зажигательно танцует под завирусившийся в сети трек в костюме коровы.

Напомним, Медведева играет роль коровы в спектакле на льду Ильи Авербуха «Корова на льду».

«Когда закончились тройники», — подписала видео Медведева.

Напомним, Медведева является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании и командных соревнованиях. После Олимпиады фигуристка уехала тренироваться в США к специалисту Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях.