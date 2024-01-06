«Я ведь не сама приняла решение уйти». Самоделкина — о прекращении работы с Соколовской

Российская фигуристка Софья Самоделкина, серебряный призёр Гран-при среди юниоров, рассказала, как произошёл её переход из группы Светланы Соколовской к Евгению Плющенко.

«Не было представления, куда идти после Соколовской? Это действительно было так. Я ведь не сама приняла решение уйти, не была готова к тому, что всё так обернётся.

Нет, предпосылок не было. Накануне Светлана Владимировна попросила маму прийти на каток. Ничего необычного в этом не было, мы постоянно разговаривали насчёт того же перехода. У меня в тот день была хорошая утренняя тренировка. Я прыгала четверной риттбергер. Не выпрыгивала его, просто как бы вкручивала. Потом, по-моему, даже прокатала программу. То есть в целом всё шло неплохо. А потом нас с мамой пригласили в методический кабинет, где уже собрались все тренеры нашей группы, абсолютно все. Вот тогда я и начала понимать: предстоит непростой разговор.

Честно говоря, не была к такому готова. Я и сейчас, если честно, до конца не понимаю причину. Но тогда всё выслушала, с чем-то была согласна, с чем-то — нет, но это уже не имело никакого значения. Потом все вышли из кабинета, включая маму, я осталась одна. Ну и, конечно, давай плакать. Не оттого, что меня выгнали. Просто реально не понимала, что делать дальше. И в первую очередь записала 10 тысяч «кружочков» Саше Трусовой. В общем, наплакалась ей от души. И пошла собирать вещи — просто для того, чтобы чем-то себя занять. У меня было заплачено за лёд, мне даже сказали: раз уж заплачено, можно ещё докататься. И папа как раз тогда позвонил, спросил: «Будешь докатываться?» Я говорю: «Пап, ну ты как себе это представляешь?»

Пока шла к выходу со своими тремя чемоданами, все наши детишки спрашивали, что случилось. И все вместе со мной плакать начинали, понимали: скорее всего, уже долго нигде не встретимся. У нас реально были очень хорошие отношения, очень тёплые. Ну а дома в тот день я снова с Сашей созвонилась, так как в одиночку просто не выдержала бы всего случившегося. Мы пошли гулять, и как раз тогда в голове щёлкнуло: у меня сезон, нет никаких ни перед кем обязательств, и единственный вариант, к кому я могу пойти, — это Евгений Викторович. И я точно ничего не потеряю, если напишу ему и просто задам вопрос. Скажет «нет», значит, начну искать другой вариант. То есть мысли закончить с фигурным катанием у меня не было даже тогда», — приводит слова Самоделкиной «RT на русском».