Метёлкина и Берулава прокомментировали выступление в короткой программе ЧЕ-2024

Сегодня, 10 января, завершилась короткая программа чемпионата Европы – 2024 по фигурному катанию у спортивных пар в Каунасе (Литва). Первое место с результатом 71.30 заняла пара из Грузии — Анастасия Метёлкина и Лука Берулава. Спортсмены заявили, что перед выступлением были спокойны.

«Это была лучшая короткая программа сезона. Я немного расстроен, потому что ожидал более высоких результатов, но решал не я. Сегодня мы показали всё, на что способны» — сказал Берулава.

«Мы хотим поблагодарить всех за поддержку. Это много значит для нас. Мы были очень спокойны, думали об этом как о регулярном соревновании, занимались нашей обычной подготовкой. Нам нравится атмосфера здесь» — приводит слова Метёлкиной Golden Skate.

Спортсмены также выразили благодарность своему хореографу Сергею Плешкову, поставившему обе программы.

Напомним, пара в декабре 2023 года стала победителями финала Кубка юниоров ISU, набрав за два выступления 202,11 балла. Оба фигуриста родом из России и воспитанники московской школы фигурного катания.