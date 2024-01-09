Дочь Тутберидзе поборется за медаль, а Губанову оставят без золота? Главные интриги ЧЕ!

Второй год подряд чемпионат Европы по фигурному катанию проходит без наших спортсменов. Это печально, но и в условиях международного бана нам есть за кого болеть на празднике европейского спорта.

Выходцы из России под флагами других стран представлены во всех четырёх видах: женском и мужском одиночном, спортивных парах и танцах на льду. При этом наши земляки едут в литовский Каунас, где пройдут соревнования с 10 по 14 января, далеко не как туристы, а как серьёзные претенденты на медали и титулы.

Шансы на подиум есть даже у Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, которые впервые защищают честь Грузии на главном старте Европы. Этери Тутберидзе наверняка поддержит дочку и зятя, а ещё выведет на лёд ученика Нику Эгадзе.

Крутой одиночник из Франции будет катать пятиквадку?

Абсолютным фаворитом чемпионата Европы – 2024 является француз Адам Сяо Хим Фа. В прошлом году он уже выиграл престижный турнир, а в этом сезоне привозил золото почти со всех своих стартов, за исключением финала Гран-при. Там талантливый одиночник словно подустал после блестящих прокатов на двух этапах серии, но на национальном первенстве вновь отлично себя проявил и подтвердил звание лучшего фигуриста Франции. Выступал Адам не без ошибок, но допустил их лишь потому, что внезапно пошёл на усложнение. В короткой программе он попробовал выполнить очень дорогой каскад из четверного флипа и тройного тулупа, а в произвольную добавил сольный квад-флип, увеличив таким образом количество четверных в ней до пяти.

Адам Сяо Хим Фа Фото: Antti H'm'l'inen/AP Photo/ТАСС

Правда, вооружился новыми элементами спортсмен определённо не ради чемпионата Европы. Помешать завоевать золото в Каунасе Адаму может разве что жёсткий развал по воле коварной судьбы. Его усиление идёт с прицелом на чемпионат мира и встречу с главными соперниками: русским американцем Ильёй Малининым, владеющим четверным акселем, и гениальными японцами Сёмой Уно и Юмой Кагиямой.

Подтверждение титула сильнейшего одиночника Европы, безусловно, станет для Адама приятным бонусом, но его стремления явно переросли рамки лидерства на одном континенте.

Разделить европейский пьедестал с Сяо Хим Фа способен воспитанник Тутберидзе Ника Эгадзе. Грузинский фигурист последнее время переживает определённый подъём, хотя выдавать чистые прокаты пока не научился. Возможно, именно на чемпионате Европы он наконец-то соберёт все элементы и подвинет с подиума других претендентов на медали.

Ника Эгадзе Фото: Tang Xinyu/VCG/ТАСС

При максимально благоприятном раскладе попасть в призы может и подопечный Виктории Буцаевой Владимир Литвинцев, представляющий сборную Азербайджана. Его личный рекорд по сумме двух программ — 251,76 балла. Самое время обновить!

Хендрикс возьмёт реванш у Губановой или экс-россиянка восстанет из пепла?

Действующая чемпионка Европы Анастасия Губанова обязательно постарается на этой неделе защитить громкое звание и принести в копилку Грузии ещё одно золото. Несмотря на то что первая половина сезона у воспитанницы Евгения Рукавицына выдалась откровенно неудачной, она по-прежнему остаётся в числе основных кандидаток на лидерство. Чтобы пересилить строгое судейство, ей необходимо кататься без каких-либо сбоев и не полагаться на ошибки соперниц. Но это, скорее, хорошо, ибо стремиться всегда следует к безукоризненному выступлению.

Вдохновить на чистое катание в Каунасе Настю должна недавняя помолвка с бойфрендом: положительные эмоции окрыляют, а это — то, что доктор прописал, когда кажется, будто карьера катится вниз.

Конечно, помешать триумфу нашей фигуристки жаждет эпатажная бельгийка Луна Хендрикс. Год назад она с треском упустила желанное чемпионство и не скрывала горького разочарования. Уступить Губановой во второй раз — страшный сон Луны, и она точно сделает всё, чтобы кошмар не претворился в жизнь. Чересчур стараться для этого ей, кстати, не нужно: арбитры довольно лояльно оценивают яркую спортсменку и регулярно вытягивают её на верхние строчки турнирной таблицы. Отчасти такой благосклонности способствуют неудержимая харизма Луны и подчёркивающие все её достоинства костюмы.

Но никакие компоненты и надбавки за качество элементов не спасут бельгийку, если она снова напортачит в обеих программах, а Анастасия Губанова откатается безупречно.

Не исключено, что Луну неожиданно обойдёт и вовсе юная соратница по сборной Нина Пинзаррон. 17-летняя одиночница уже отметилась участием в финале Гран-при и едва не догнала старшую коллегу по баллам в произвольной.

Парник из России вот-вот станет чемпионом, а Дэвис и Смолкин оживят битву танцоров

В спортивных парах на первое место метят дебютанты чемпионата Европы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин из Германии. На самом деле новоиспечённый союз — немецкий лишь наполовину: партнёр — экс-россиянин, который прошлым летом получил долгожданный релиз от нашей федерации и теперь последовательно покоряет международную арену. Никита с Минервой выиграли шесть из семи стартов в этом сезоне, оказавшись на второй ступени пьедестала только на первом соревновании в сентябре. Даже в финале Гран-при никто не сумел их опередить, хотя Никита катался там в период болезни и толком не тренировался перед турниром!

Разумеется, за победу на чемпионате Европы им всё равно придётся побороться, и речи о безоговорочном превосходстве над соперниками пока не идёт. Но и серебро, и бронза будут очень крутым результатом для пары, выступающей вместе первый сезон.

В танцах на льду всё внимание обещают захватить Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые в мае перешли под флаг Грузии. Результаты бывшего российского дуэта составляют куда большую интригу, чем разборки лучших европейских танцоров за медали и чемпионский титул.

К тому же шансов проскочить в призы дочка и зять Тутберидзе тоже не лишены. Оценками после целого года отсутствия на соревнованиях их не обижают, и в случае идеальных прокатов Диана и Глеб могут как замкнуть пятёрку сильнейших, так и сенсационно ворваться на третье место.

Где смотреть

В полном объёме турнир покажет онлайн-кинотеатр Okko — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.

Расписание

Соревнования будут идти с 10 по 14 января. Для удобства приводим расписание по московскому времени:

10 января, среда

Мужчины, короткая программа — 14:00

Спортивные пары, короткая программа — 18:15

11 января, четверг

Женщины, короткая программа — 14:15

Спортивные пары, произвольная программа — 20:00

12 января, пятница

Танцы на льду, ритм-танец — 13:00

Мужчины, произвольная программа — 19:00

13 января, суббота

Женщины, произвольная программа — 14:00

Танцы на льду, произвольный танец — 19:30

14 января, воскресенье

Показательные выступления — 16:30

Анастасия Губанова Фото: Tomohiro Ohsumi/AP Photo/ТАСС

Список участников

Полный список участников чемпионата Европы выглядит следующим образом:

Мужчины: Владимир Литвинцев (Азербайджан), Кевин Аймоз, Адам Сяо Хим Фа, Люк Экономидес (все — Франция), Маттео Риццо, Николай Мемола, Габриэле Франджипани (Италия), Ника Эгадзе (Грузия), Никита Старостин (Германия), Фёдор Кулиш, Денис Васильев (все — Латвия), Лукас Бричги (Швейцария), Владимир Самойлов (Польша), Александр Селевко, Михаил Селевко (все — Эстония), Георгий Рештенко (Чехия) и др.

Женщины: Нина Пинзаррон, Джейд Ховин, Луна Хендрикс (все — Бельгия), Анастасия Губанова, Алина Урушадзе (все — Грузия), Лара Наки Гутманн, Сарина Йоос (все — Италия), Екатерина Куракова, Лаура Щесна (все — Польша), Ольга Микутина (Австрия), Антонина Дубинина (Сербия), Кимми Репонд (Швейцария) и др.

Спортивные пары: Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин, Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия), Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия), Сара Конти/Никколо Мачи, Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини, Лукреция Беккари/Маттео Гуаризе (все — Италия), Камий Ковалёв/Павел Ковалёв, Осеан Пьега/Денис Стрекалин (все — Франция), Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия) и др.

Танцы на льду: Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия), Лила Фир/Льюис Гибсон, Лейла Карнес/Лиам Карр (все — Великобритания), Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри, Лея Доцци/Пьетро Папетти, Виктория Манни/Карло Рётлисбергер (все — Италия), Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо, Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье, Мари Дюпаяж/Тома Набе (все — Франция), Натали Ташлерова/Филип Ташлер, Катерина Мразкова/Даниэль Мразек (все — Чехия) и др.