Губанова высказалась о том, что в ISU забыли добавить её в пост о чемпионах Европы

Чемпионка Европы 2023 года грузинская фигуристка Анастасия Губанова, до 2021 года представлявшая Россию, призналась, что была расстроена тем фактом, что пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) изначально не включила её в пост о действующих обладателях титула ЧЕ.

«Было немного обидно, как будто это показывает, что моя работа не особенно ценится. Но сейчас всё нормально, я двигаюсь дальше», — приводит слова Губановой Golden Skate.

Губанова поделилась данными эмоциями после выступления в короткой программе на чемпионате Европы — 2024, который проходит в Каунасе (Литва). Защищающая титул Анастасия занимает промежуточное третье место по итогам прокатов.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.