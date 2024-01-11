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Губанова высказалась о том, что в ISU забыли добавить её в пост о чемпионах Европы

Губанова высказалась о том, что в ISU забыли добавить её в пост о чемпионах Европы
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Чемпионка Европы 2023 года грузинская фигуристка Анастасия Губанова, до 2021 года представлявшая Россию, призналась, что была расстроена тем фактом, что пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) изначально не включила её в пост о действующих обладателях титула ЧЕ.

«Было немного обидно, как будто это показывает, что моя работа не особенно ценится. Но сейчас всё нормально, я двигаюсь дальше», — приводит слова Губановой Golden Skate.

Губанова поделилась данными эмоциями после выступления в короткой программе на чемпионате Европы — 2024, который проходит в Каунасе (Литва). Защищающая титул Анастасия занимает промежуточное третье место по итогам прокатов.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.

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