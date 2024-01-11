Один из фаворитов фигурного Евро не попал и в топ-30! Что случилось с ярким французом?

Мини-сенсация на старте чемпионата Европы – французский одиночник Кевин Аймоз выдал провальный прокат короткой и не попал даже в топ-30. Он ехал в Каунас, чтобы в очередной раз попробовать завоевать медаль чемпионата Европы, а в итоге не прошёл даже в произвольную программу, заняв предпоследнее, 31-е место. Ниже француза оказался только представитель Словении Давид Седей, которому отминусовали абсолютно все элементы в короткой программе, но по технике он всё равно набрал больше, чем Кевин (23 балла против 19).

Чёрная полоса Аймоза длится уже не один и не два старта. Всё началось в Пекине, в произвольной программе финала Гран-при – три падения, две «бабочки», последняя строчка в таблице и отставание от победителя Ильи Малинина по общей сумме почти в сто (!) баллов.

Менее чем через неделю Аймоз выступил на чемпионате Франции с уникальным результатом: неплохо откатал короткую, а в произвольной набрал всего лишь на 0,73 балла больше. На тот прокат было больно смотреть – программу открыл тройной тулуп вместо четверного, а затем Кевин собрал ошибки всех мастей. И незасчитанное вращение случилось, и заход на аксель без прыжка, двойной лутц, одинарный флип… Этот день фигуристу хотелось забыть как страшный сон.

На чемпионате Франции Кевин занял седьмое место: победу одержал Адам Сяо Хим Фа, в призах оказались Люк Экономидес и Франсуа Пито, более высокий результат показали Ксавье Воклин, Сами Хамми и Ландри Ле Ме. В состав сборной Франции на чемпионат Европы всё равно включили именно Кевина, и это решение можно объяснить неплохой первой половиной сезона (серебро и бронза в серии Гран-при).

Кевин Аймоз Фото: Jurij Kodrun — International Skating Union/Getty Images

Но к чемпионату Европы Кевин так и не смог прийти в себя. Он облегчил контент, даже не пытался заходить на четверные, но всё равно случился провал. Судьи, как могли, пытались пожалеть Кевина – за падение с тройного акселя арбитры из Германии, Швейцарии и Ирландии поставили «-4» вместо «-5». Но эти 0,23 балла – мёртвому припарки.

В какой-то момент Кевин просто бросил кататься – к тройному лутцу с не очень чистым выездом прицепил что-то среднее между одинарным риттбергером и тулупом. В актив можно занести только дорожку на четвёртый уровень. Аймоз – всё ещё блестящий катальщик, и даже при таком невнятном прокате он получил больше 39 баллов за компоненты.

Трансляция чемпионата Европы по фигурному катанию доступна в Okko.

О причинах таких неудачных выступлений остаётся только догадываться, поскольку с прессой после провальных прокатов Кевин не общался. В своих соцсетях после неудачного финала Гран-при Аймоз обратился к болельщикам и назвал этот опыт самым болезненным, но в то же время самым полезным в своей карьере. Каким же опытом тогда станет для него этот чемпионат Европы?