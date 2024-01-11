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Экс-россиянка Куракова провалила прокат короткой программы на ЧЕ. Она стала лишь 25-й

Экс-россиянка Куракова провалила прокат короткой программы на ЧЕ. Она стала лишь 25-й
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Пятикратная чемпионка Польши в одиночном катании Екатерина Куракова, до 2019 года представлявшая Россию, провала своё выступление в короткой программе на чемпионате Европы – 2024, который проходит в Каунасе (Литва).

Куракова ошиблась на тройном флипе и упала на каскаде двойной лутц – тройной тулуп. Судьи оценили её прокат лишь в 49,57 балла, Екатерина заняла 25-е место и не смогла пройти квалификацию для выступления в произвольной программе.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео неудачного проката Кураковой.

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2024, Каунас. Короткая программа. Женщины

1. Луна Хендрикс (Бельгия) – 74,66 балла.
2. Нина Пинзаррон (Бельгия) – 69,70.
3. Анастасия Губанова (Грузия) – 68,96.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.

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