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«Губанова могла бы быть второй» Тарасова — о судействе на ЧЕ-2024

«Губанова могла бы быть второй» Тарасова — о судействе на ЧЕ-2024
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Анатольевна Тарасова поделилась мнением о результатах короткой программы грузинской фигуристки Анастасии Губановой, ранее представлявшей Россию.

«Губанова третья сейчас, а на мой взгляд, могла бы быть второй, но… Русских нельзя не видеть в развитии фигурного катания, и медалей у русских больше всех, за последние 20 лет, во всяком случае», — сказала Тарасова в интервью ТАСС.

Судьи оценили прокат Губановой в 68,96 балла. Лидер соревнований бельгийка Луна Хендрикс получила 74,66. Напомним, чемпионат Европы – 2024 по фигурному катанию проходит в Каунасе (Литва) с 10 по 14 января.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.

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