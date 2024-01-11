Видео проката короткой программы экс-россиянки Губановой на чемпионате Европы — 2024

Чемпионка Европы 2023 года грузинская фигуристка Анастасия Губанова, до 2021 года представлявшая Россию, занимает промежуточное третье место на чемпионате Европы – 2024 после проката своей короткой программы.

Судьи оценили её прокат в 68,96 балла. Лидер соревнований бельгийка Луна Хендрикс получила 74,66. Стоит отметить, что по компонентам Губанова отстаёт от Хендрикс лишь на 3,34 балла. У Луны – 34,73, а у Анастасии – 31,39.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео проката КП Губановой.

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2024, Каунас. Короткая программа. Женщины

1. Луна Хендрикс (Бельгия) – 74,66 балла.

2. Нина Пинзаррон (Бельгия) – 69,70.

3. Анастасия Губанова (Грузия) – 68,96.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.