Дизайнер Куклычёва — о конфликте с Косторной: всё разрешилось в нашу пользу, сила в правде

Дизайнер костюмов для фигурного катания Алёна Куклычёва сообщила, что её конфликт с чемпионкой Европы 2020 года Алёной Косторной исчерпан.

«Спасибо всем, кто поддержал меня. Всё разрешилось в нашу пользу. Держите своё слово всегда! Сила в правде!» — написала Куклычева в своих социальных сетях, опубликовав фото на фоне баннера с нашумевшим сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Напомним, ранее Куклычёва публично объявила, что прекратила сотрудничество с Косторной, при этом рассказав на широкую публику о том, что фигуристка ещё не оплатила ей все костюмы. Куклычёва работала с Косторной на протяжении последних трёх лет её выступлений. «Их жизнь накажет, если не поменяют своё поведение. Алёна меня подставила перед другими дизайнерами», — также заявила Куклычёва. Косторная в ответ назвала слова дизайнера хайпом, вернув ей костюмы в пакете с надписью «Ля ты крыса».