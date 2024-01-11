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Итальянская пара Беккари и Гуаризе выиграли ЧЕ-2024, Метёлкина и Берулава стали вторыми

Итальянская пара Беккари и Гуаризе выиграли ЧЕ-2024, Метёлкина и Берулава стали вторыми
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В Каунасе (Литва) завершились соревнования спортивных пар в рамках чемпионата Европы – 2024 по фигурному катанию. Престижный титул завоевали представители Италии Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе. На втором месте оказались представители Грузии Анастасия Метёлкина и Лука Берулава. Тройку призёров замкнули ещё одна итальянская пара Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини.

Стоит отметить, что Беккари и Гуаризе после короткой программы лишь замыкали тройку лучших ЧЕ, однако за счёт ПП, за которую получили 132,14 балла, сумели вырваться вперёд, сместив с первой строчки Метёлкину и Берулаву. Грузины, в свою очередь, в ПП стали лишь пятыми (124,84).

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2024. Спортивные пары. Итоговое положение

  1. Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе (Италия) — 199,19 балла.
  2. Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (Грузия) — 196,14.
  3. Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (Италия) — 195,68.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.

Фигурное катание. ЧЕ-2024. Каунас, Литва
Спортивные пары. Произвольная программа
11 января 2024, четверг. 20:07 МСК
Окончено
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