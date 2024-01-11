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Видео победного проката Лукреции Беккари и Маттео Гуаризе на чемпионате Европы–2024

В Каунасе (Литва) завершились соревнования спортивных пар в рамках чемпионата Европы – 2024 по фигурному катанию. Первое место завоевали представители Италии Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе.

Отметим, Беккари и Гуаризе после короткой программы замыкали тройку лидеров, однако за счёт ПП, за которую они получили 132,14 балла, сумели вырваться вперёд, сместив с первой строчки Метёлкину и Берулаву.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео выступления Лукреции Беккари и Маттео Гуаризе на чемпионате Европы – 2024 в Каунасе (Литва).

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2024. Спортивные пары. Итоговое положение

1. Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе (Италия) — 199,19 балла.

2. Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (Грузия) — 196,14.

3. Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (Италия) — 195,68.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.