Видео победного проката Лукреции Беккари и Маттео Гуаризе на чемпионате Европы–2024

В Каунасе (Литва) завершились соревнования спортивных пар в рамках чемпионата Европы – 2024 по фигурному катанию. Первое место завоевали представители Италии Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе.
Отметим, Беккари и Гуаризе после короткой программы замыкали тройку лидеров, однако за счёт ПП, за которую они получили 132,14 балла, сумели вырваться вперёд, сместив с первой строчки Метёлкину и Берулаву.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео выступления Лукреции Беккари и Маттео Гуаризе на чемпионате Европы – 2024 в Каунасе (Литва).
Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2024. Спортивные пары. Итоговое положение
1. Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе (Италия) — 199,19 балла.
2. Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (Грузия) — 196,14.
3. Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (Италия) — 195,68.
Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.