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Чемпионат Европы по фигурному катанию, мужчины: во сколько ПП, где смотреть

Чемпионат Европы по фигурному катанию, мужчины: во сколько ПП, где смотреть
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Сегодня, 12 января, в Каунасе (Литва) на чемпионате Европы — 2024 по фигурному катанию свои произвольные программы покажут фигуристы, выступающие в мужском одиночном катании. Начало прокатов — в 19:00 мск.

Лидером после прокатов коротких программ является действующий чемпион Европы, французский фигурист Адам Сяо Хим Фа, получивший от судей 94,13 балла. Второе место занимает представитель Швейцарии Лукас Бричги. Фигурист получил за короткую программу 91,17 балла. Тройку лидеров после прокатов КП замыкает спортсмен из Эстонии Александр Селевко, получивший 90,05 балла.

Фигурное катание. ЧЕ-2024. Каунас, Литва
Мужчины. Произвольная программа
12 января 2024, пятница. 19:00 МСК
Не началось

Чемпионат Европы — 2024 по фигурному катанию завершится 13 января.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.

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