Дэвис/Смолкин: мы очень рады вернуться на чемпионат Европы

Грузинский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин оценили свой прокат ритм-танца на чемпионате Европы — 2024 в Каунасе (Литва).
«Мы очень рады вернуться на чемпионат Европы. Было довольно сложно смотреть соревнования два раза в неделю и готовиться непонятно к чему. В начале сезона мы поняли, что вернуться в соревновательную форму будет сложнее, чем мы ожидали. У нас было несколько непредвиденных ошибок, но сегодня всё прошло довольно хорошо. Сегодня мы заряжали друг друга энергией.
Мы чувствуем, что в целом способны на гораздо большее, чем то, что показываем сейчас», — приводит слова Смолкина Golden Skate.
Отметим, что судьи оценили прокат грузинской пары в 76,33 балла.
Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.