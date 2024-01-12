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Дэвис/Смолкин: мы очень рады вернуться на чемпионат Европы

Дэвис/Смолкин: мы очень рады вернуться на чемпионат Европы
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Грузинский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин оценили свой прокат ритм-танца на чемпионате Европы — 2024 в Каунасе (Литва).

«Мы очень рады вернуться на чемпионат Европы. Было довольно сложно смотреть соревнования два раза в неделю и готовиться непонятно к чему. В начале сезона мы поняли, что вернуться в соревновательную форму будет сложнее, чем мы ожидали. У нас было несколько непредвиденных ошибок, но сегодня всё прошло довольно хорошо. Сегодня мы заряжали друг друга энергией.

Мы чувствуем, что в целом способны на гораздо большее, чем то, что показываем сейчас», — приводит слова Смолкина Golden Skate.

Отметим, что судьи оценили прокат грузинской пары в 76,33 балла.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.

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