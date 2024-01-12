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Фигурное катание, чемпионат Европы 12 января — дочь Тутберидзе Диана Дэвис и Глеб Смолкин, ритм-танец, лайв, онлайн

Дочь Тутберидзе идёт за медалью Евро! Диана Дэвис с партнёром выступают за Грузию. LIVE
Яна Левхина
Диана Дэвис и Глеб Смолкин
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В пятничной программе чемпионата Европы — ритмический танец и произвольная программа мужчин с розыгрышем медалей.

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Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2024. Расписание

Чемпионат Европы по фигурному катанию в разгаре! В третий соревновательный день в борьбу вступают танцоры, а из России основной взгляд направлен на Диану Дэвис и Глеба Смолкина. Дочь Этери Тутберидзе с партнёром в межсезонье сменили спортивное гражданство на грузинское и едут на первый крупный турнир в сезоне.

Основные соперники Дианы и Глеба — итальянские танцоры Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, завоевавшие серебро финала Гран-при, а также ставшие на том турнире четвёртыми британцы Лила Фир и Льюис Гибсон. Ожидается, что конкуренцию Дэвис и Смолкину составит дуэт из Литвы в составе Эллисон Рид и Саулюса Амбрулявичюса, ведь чемпионат Европы проходит именно в литовском городе Каунас.

Подробнее о мотивах и успехах Дэвис и Смолкина:
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Как дочь Тутберидзе выступает за Грузию? Были победы — с падением и ошибкой
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Как дочь Тутберидзе выступает за Грузию? Были победы — с падением и ошибкой

В вечерней программе — произвольная программа одиночников. В короткой никто из них не добрался до 100 баллов: действующий обладатель титула, француз Адам Сяо Хим Фа, ошибся на четверном лутце (хоть и без падения) и сдвоил тулуп в каскаде; швейцарец Лукас Бричги и эстонец Александр Селевко откатались чисто, но с одним лишь квад-тулупом. Удержат ли они места на подиуме? Скоро узнаем.

Фигурное катание. ЧЕ-2024. Каунас, Литва
Мужчины. Короткая программа
10 января 2024, среда. 18:15 МСК
Окончено
1
Адам Сяо Хим Фа
Франция
94.13
2
Лукас Бричги
Швейцария
91.17
3
Александр Селевко
Эстония
90.05
А Кевина Аймоза в произвольной программе мы не увидим:
Один из фаворитов фигурного Евро не попал и в топ-30! Что случилось с ярким французом?
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Один из фаворитов фигурного Евро не попал и в топ-30! Что случилось с ярким французом?

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