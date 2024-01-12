В пятничной программе чемпионата Европы — ритмический танец и произвольная программа мужчин с розыгрышем медалей.

Дочь Тутберидзе идёт за медалью Евро! Диана Дэвис с партнёром выступают за Грузию. LIVE

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Чемпионат Европы по фигурному катанию в разгаре! В третий соревновательный день в борьбу вступают танцоры, а из России основной взгляд направлен на Диану Дэвис и Глеба Смолкина. Дочь Этери Тутберидзе с партнёром в межсезонье сменили спортивное гражданство на грузинское и едут на первый крупный турнир в сезоне.

Основные соперники Дианы и Глеба — итальянские танцоры Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, завоевавшие серебро финала Гран-при, а также ставшие на том турнире четвёртыми британцы Лила Фир и Льюис Гибсон. Ожидается, что конкуренцию Дэвис и Смолкину составит дуэт из Литвы в составе Эллисон Рид и Саулюса Амбрулявичюса, ведь чемпионат Европы проходит именно в литовском городе Каунас.

В вечерней программе — произвольная программа одиночников. В короткой никто из них не добрался до 100 баллов: действующий обладатель титула, француз Адам Сяо Хим Фа, ошибся на четверном лутце (хоть и без падения) и сдвоил тулуп в каскаде; швейцарец Лукас Бричги и эстонец Александр Селевко откатались чисто, но с одним лишь квад-тулупом. Удержат ли они места на подиуме? Скоро узнаем.

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