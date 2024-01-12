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Ритм-танец Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на чемпионате Европы — 2024. Видео

Ритм-танец Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на чемпионате Европы — 2024. Видео
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Грузинский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин представили ритм-танец на чемпионате Европы — 2024 в Каунасе (Литва). Судьи оценили прокат грузинской пары в 76,33 балла.

«Сегодня всё прошло довольно хорошо. Мы заряжали друг друга энергией. Чувствуем, что в целом способны на гораздо большее, чем то, что мы показываем сейчас», — приводит слова фигуристов после проката Golden Skate.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.

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