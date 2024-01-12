Экс-фигуристка Леонова считает, что россиян отстраняют по национальному признаку

Бывшая фигуристка Алёна Леонова, выступавшая в одиночном катании высказалась по поводу чемпионата Европы-2024 в Каунасе (Литва), который проходит без российских спортсменов. Она заявила, что политике не место в спорте.

«Хочется сказать, что сложилась такая ситуация, когда наши ребята переходят в другие федерации и начинают выступать за другие страны, чтобы попасть на такие турниры и заработать медали. Это очень обидно, потому что политика не должна вмешиваться в спорт, а здесь идет конкретное отстранение спортсменов по национальному признаку. Наших ребят просто унижают таким отношением и таких примеров в спорте сейчас много» — приводит слова Леоновой РБ Спорт.

Напомним, что в чемпионате Европы -2024 под флагами других стран выступают 27 спортсменов, которые родились и начали свой путь в России. Соревнования завершатся 14 января.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.