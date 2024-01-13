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Татьяна Тарасова: Хендрикс стала чемпионкой справедливо

Татьяна Тарасова: Хендрикс стала чемпионкой справедливо
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Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что обе фигуристки катались отлично.

«Хендрикс стала чемпионкой справедливо. Они катались потрясающе: и Хендрикс и Настя. Настя каталась просто сенсационно. Результат правильный» — приводит слова Тарасовой Metaratings.ru.

Напомним, что Луна Хендрикс из Бельгии сегодня,13 января, стала чемпионкой Европы по фигурному катанию, набрав рекордные 2013.25 баллов. Анастасия Губанова из Грузии заняла второе место — 206.13. Третье место за Ниной Пинзаррон.

Все три фигуристки заняли три первых строчки и в короткой программе.

Некоторые из тренеров уже прокомментировали то, как распределились места чемпионата Европы в этом году, однако не все сошлись в едином мнении.

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