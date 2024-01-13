Видео произвольного танца Дэвис и Смолкина на чемпионате Европы — 2024

Сегодня, 13 января, в Каунасе (Литва) завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. В последний день соревнований танцоры на льду выступили с произвольным танцем.

Среди участников турнира были экс-россияне, ныне выступающие за сборную Грузии, Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые и по баллам за прокат, и в итоговом протоколе заняли восьмое место: за произвольный танец грузинский дуэт получил от судей 113,13 балла, набрав по сумме двух программ 189,46 балла.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео проката Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным произвольного танца на чемпионате Европы — 2024.

Отметим, что чемпионами Европы в танцах на льду стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, получившие от судей за ритм-танец и произвольный танец 214,38 балла.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.