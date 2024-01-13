Последний день фигурного Евро! Экс-россияне Губанова и Дэвис/Смолкин бьются за призы. LIVE

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
В заключительный день чемпионата Европы по фигурному катанию осталось разыграть медали одиночницам и танцевальным дуэтам. В обоих видах за медали борются бывшие россияне, теперь представляющие Грузию.
Действующая обладательница титула Анастасия Губанова идёт третьей, уступая только двум бельгийкам — Луне Хендрикс и Нине Пинзаррон. В текущем сезоне судьи не балуют Настю щедрыми баллами даже при чистых прокатах, так что замахиваться на повторение прошлогоднего результата было бы слишком самоуверенно. Но борьба ещё не закончена.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступили в ритм-танце весьма уверенно, но в промежуточную тройку не попали и занимают только седьмое место. От третьего места их отделяет чуть более четырёх баллов, а в топ-3 идут Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия), Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания), Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва).
Вчера стали известны имена призёров в мужском одиночном катании. Титул чемпиона Европы феерично защитил француз Адам Сяо Хим Фа. Его уровень настолько превосходил соперников, что он даже пошёл против правил и исполнил в произвольной программе запрещённый элемент!
Расписание соревнований
13 января, суббота
женщины, произвольная программа — 14:00 (МСК)
танцы на льду, произвольный танец — 19:30 (МСК)
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня стартует финальный соревновательный день Чемпионата Европы-2024. На ледовой арене литовского Каунаса решится судьба медалей в женском одиночном виде и танцах на льду.
Все прокаты в прямом эфире протранслирует онлайн-кинотеатр Okko.