Анастасия стала третьей в короткой программе, а Диана и Глеб идут седьмыми после ритм-танца.

Последний день фигурного Евро! Экс-россияне Губанова и Дэвис/Смолкин бьются за призы. LIVE

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В заключительный день чемпионата Европы по фигурному катанию осталось разыграть медали одиночницам и танцевальным дуэтам. В обоих видах за медали борются бывшие россияне, теперь представляющие Грузию.

Действующая обладательница титула Анастасия Губанова идёт третьей, уступая только двум бельгийкам — Луне Хендрикс и Нине Пинзаррон. В текущем сезоне судьи не балуют Настю щедрыми баллами даже при чистых прокатах, так что замахиваться на повторение прошлогоднего результата было бы слишком самоуверенно. Но борьба ещё не закончена.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступили в ритм-танце весьма уверенно, но в промежуточную тройку не попали и занимают только седьмое место. От третьего места их отделяет чуть более четырёх баллов, а в топ-3 идут Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия), Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания), Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва).

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