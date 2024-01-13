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Фигурное катание, чемпионат Европы 13 января — дочь Тутберидзе Диана Дэвис и Глеб Смолкин, Губанова, лайв, онлайн

Последний день фигурного Евро! Экс-россияне Губанова и Дэвис/Смолкин бьются за призы. LIVE
Дарья Кирюхина Анастасия Матросова
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Анастасия Губанова, Диана Дэвис и Глеб Смолкин
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Анастасия стала третьей в короткой программе, а Диана и Глеб идут седьмыми после ритм-танца.

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Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2024. Расписание

В заключительный день чемпионата Европы по фигурному катанию осталось разыграть медали одиночницам и танцевальным дуэтам. В обоих видах за медали борются бывшие россияне, теперь представляющие Грузию.

Действующая обладательница титула Анастасия Губанова идёт третьей, уступая только двум бельгийкам — Луне Хендрикс и Нине Пинзаррон. В текущем сезоне судьи не балуют Настю щедрыми баллами даже при чистых прокатах, так что замахиваться на повторение прошлогоднего результата было бы слишком самоуверенно. Но борьба ещё не закончена.

Фигурное катание. ЧЕ-2024. Каунас, Литва
Женщины. Короткая программа
11 января 2024, четверг. 14:15 МСК
Окончено
1
Луна Хендрикс
Бельгия
74.66
2
Нина Пинзаррон
Бельгия
69.70
3
Анастасия Губанова
Грузия
68.96

Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступили в ритм-танце весьма уверенно, но в промежуточную тройку не попали и занимают только седьмое место. От третьего места их отделяет чуть более четырёх баллов, а в топ-3 идут Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия), Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания), Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва).

Подробнее о ритм-танце:
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«Мы способны на гораздо большее». Дебют Дэвис/Смолкина за Грузию на Евро разочаровал?!
Расписание соревнований
Live Дарья Кирюхина

Вчера стали известны имена призёров в мужском одиночном катании. Титул чемпиона Европы феерично защитил француз Адам Сяо Хим Фа. Его уровень настолько превосходил соперников, что он даже пошёл против правил и исполнил в произвольной программе запрещённый элемент!

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10:38 Дарья Кирюхина

Расписание соревнований

13 января, суббота
женщины, произвольная программа — 14:00 (МСК)
танцы на льду, произвольный танец — 19:30 (МСК)

10:38 Дарья Кирюхина

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня стартует финальный соревновательный день Чемпионата Европы-2024. На ледовой арене литовского Каунаса решится судьба медалей в женском одиночном виде и танцах на льду.

Все прокаты в прямом эфире протранслирует онлайн-кинотеатр Okko.

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Новости. Фигурное катание
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