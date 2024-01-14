Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Видео показательной программы Губановой на ЧЕ-2024 под песню Barbie Girl

Видео показательной программы Губановой на ЧЕ-2024 под песню Barbie Girl
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 января, в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024, проходившего в Каунасе (Литва), призёры и победители соревнований выступили с показательными программами. В частности, свой прокат представила экс-россиянка Анастасия Губанова, ныне выступающая за Грузию: спортсменка, которая на турнире стала второй, уступив только бельгийке Луне Хендрикс, предстала в образе Барби и откатала номер под песню Barbie Girl группы Aqua.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео проката Анастасией Губановой показательной программы на чемпионате Европы.

Напомним, по сумме короткой и произвольной программ Губанова получила от судей 206,52 балла. Луна Хендрикс, ставшая чемпионкой Европы, набрала 213,25 балла.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.

Материалы по теме
Эпатажную бельгийку нагло вытянули на золото Евро! Губанова должна была побеждать?
Эпатажную бельгийку нагло вытянули на золото Евро! Губанова должна была побеждать?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android