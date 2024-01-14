Видео показательной программы Губановой на ЧЕ-2024 под песню Barbie Girl

Сегодня, 14 января, в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024, проходившего в Каунасе (Литва), призёры и победители соревнований выступили с показательными программами. В частности, свой прокат представила экс-россиянка Анастасия Губанова, ныне выступающая за Грузию: спортсменка, которая на турнире стала второй, уступив только бельгийке Луне Хендрикс, предстала в образе Барби и откатала номер под песню Barbie Girl группы Aqua.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео проката Анастасией Губановой показательной программы на чемпионате Европы.

Напомним, по сумме короткой и произвольной программ Губанова получила от судей 206,52 балла. Луна Хендрикс, ставшая чемпионкой Европы, набрала 213,25 балла.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.