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Алёна Косторная объяснила пропуск чемпионата России по прыжкам

Алёна Косторная объяснила пропуск чемпионата России по прыжкам
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Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала, почему они с её нынешним партнёром в парном катании Георгием Куницей не выступят на предстоящем чемпионате России по прыжкам. Спортсменка сообщила, что турнир не входит в план подготовки пары на данном этапе.

«Чемпионат пропускаем в связи с отсутствием целесообразности участия в нём для нас на данном этапе подготовки», — приводит слова Косторной ТАСС.

Напомним, чемпионат России по прыжкам пройдёт с 19 по 22 января в Москве. В первый день соревнований состоится квалификация, 20 января пройдёт личный турнир, а в заключительный день состоится командный турнир. Ранее определились капитаны команд на чемпионате России по прыжкам.

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