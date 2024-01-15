В Санкт-Петербурге прошла презентация мерча команды Алексея Мишина

В Санкт-Петербурге на открытом катке в культурном квартале Брусницын прошла презентация мерча команды заслуженного тренера СССР и России Алексея Мишина, передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

На мероприятии присутствовал сам тренер, а также его подопечные Матвей Ветлугин, Софья Самодурова, Глеб Лутфуллин, Агата Петрова, Роман Хамзин и Елизавета Туктамышева. У болельщиков была возможность сфотографироваться с тренером и звёздами российского фигурного катания.

Фото: Анастасия Матросова

Напомним, Елизавета Туктамышева попала в предварительный список участников чемпионата России по прыжкам сезона-2023/2024, который пройдёт с 19 по 21 января в Москве. Ранее российская фигуристка объявила, что пропустит текущий сезон.