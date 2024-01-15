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Фигурист Андрей Мозалёв впервые прокомментировал переход к Этери Тутберидзе

Фигурист Андрей Мозалёв впервые прокомментировал переход к Этери Тутберидзе
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Чемпион мира среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России – 2020 в мужском одиночном катании Андрей Мозалёв подтвердил, что перешёл в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Напомним, 20-летний Мозалёв перешёл к Тутберидзе от тренера Кирилла Давыденко, у котого с восьми лет работал в Санкт-Петербурге, родном для себя городе. По информации СМИ, у сторон участились конфликтные ситуации.

«Уже провёл первую тренировку. В ближайшее окно для переходов оформим трансфер и будем выступать за Москву», — приводит слова Мозалёва «РИА Новости Спорт».

На прошедшем в конце 2023 года чемпионате России Мозалёв стал лишь 11-м. Что касается этапов серии Гран-при России, в активе Мозалёва третье и четвёртое места.

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