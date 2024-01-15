Жулин: не исключено, что Мозалёв может сменить гражданство после перехода к Тутберидзе

Двукратный призёр Олимпиад в танцах на льду, заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин оценил переход чемпиона мира среди юниоров, бронзового призёра чемпионата России – 2022 Андрея Мозалёва к Этери Тутберидзе.

Напомним, 20-летний Мозалёв перешёл к Тутберидзе от тренера Кирилла Давыденко, у которого с восьми лет работал в Санкт-Петербурге, родном для себя городе. По информации СМИ, у сторон участились конфликтные ситуации.

«У Мозалёва был хороший тандем с Кириллом Давыденко, они долго работали, но Этери Тутберидзе – это большой специалист. Сложно сказать, почему Андрей ушёл от Давыденко. Все спортсмены хотят улучшаться и развиваться. Возможно, стороны были чем-то недовольны или отношения не складывались. Не исключено, что Мозалёв может сменить гражданство после перехода к Тутберидзе», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».