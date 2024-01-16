Галлямов стихами Пушкина высказался о соперничестве с Козловским на прыжковом ЧР

Олимпийский чемпион 2022 года в командном первенстве Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, оригинально отреагировал на новость о том, что вместе с Дмитрием Козловским станет капитаном команды на прыжковом чемпионате России, который пройдёт с 19 по 21 января в Москве.

Галлямов в качестве комментария привёл выдержку из поэмы Александра Пушкина «Евгений Онегин».

«Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лёд и пламень, не столь различны меж собой. Сперва взаимной разнотой они друг другу были скучны, потом понравились, потом съезжались каждый день коньком и скоро стали неразлучны. Так люди (первый каюсь я) от делать нечего друзья», — приводит слова Галлямова ТАСС.

Отметим, что пары Галлямов/Мишина и Козловский/Бойкова активно конкурируют друг с другом внутри России уже несколько лет.