«Видно, что заряжены на новые свершения». Энберт — о выступлении Дэвис и Смолкина на ЧЕ

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде, российский фигурист Александр Энберт поделился мнением о выступлении танцевального дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, представляющих Грузию, на чемпионате Европы — 2024 по фигурному катанию в Каунасе (Литва). Спортсмены заняли на соревнованиях восьмое место.

«Я рад, что ребята выступают, рад, что мы увидели их на европейском турнире. По катанию ребята двигаются вперед, они повзрослели, прибавили. Но думаю, за пьедестал им было сложно бороться в этом году. Будем следить, болеть. Тут уже от ребят зависит, как они будут выступать дальше. Мне они понравились, видно, что заряжены на новые свершения», — сказал Энберт в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.